Photo : YONHAP News

Nouveau record pour le KOSPI. A la veille des longs congés de Chuseok, l'indice de référence de la Bourse de Séoul a franchi pour la première fois les 3 500 points. En cours de journée, il a atteint son plus haut niveau avec 3 565,96 points. Il termine finalement la séance en augmentation de 2,70 % à 3 549,21 points.Cette hausse semble avoir été influencée par la bonne forme de la Bourse de New York et la possibilité d'une paralysie du gouvernement fédéral américain. Dans cette perspective, un ralentissement économique est attendu, accentuant la pression à la baisse des taux d'intérêt.Ce jeudi également, le KOSDAQ, l'indice des valeurs technologiques, a progressé de 1,05 % à 854,25 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce face au billet vert. A la clôture des transactions, à 15h30, le dollar américain s’achète 1 400,00 wons (-3,20 won).En suivant l’évolution des cours à Yeouido, le président de la République a déclaré qu’il était possible que le KOSPI baisse de nouveau, mais a estimé que la tendance ne va pas facilement changer. Lee Jae Myung a ainsi réaffirmé sa volonté de dynamiser la bourse.En raison de la fête de la pleine lune et des moissons, qui s'étale du 3 au 9 octobre, la Bourse de Séoul rouvrira ses portes vendredi prochain.