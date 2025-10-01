Kim Min-seok attend de Pékin une contribution positive aux relations intercoréennes

Photo : YONHAP News

A l'approche de la visite du président chinois Xi Jinping en Corée du Sud pour participer au sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec) à Gyeongju, fin octobre, le Premier ministre sud-coréen a accordé un entretien au magazine hongkongais Yazhou Zhoukan, paru hier.Kim Min-seok y a déclaré qu’il espérait que la Chine apporterait une contribution positive aux relations intercoréennes, notamment au dialogue et à la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Toutefois, il a ajouté que, compte tenu de l’attitude de Kim Jong-un, il serait difficile d’espérer des avancées dans les relations des deux Corées dans un avenir proche.Le chef du gouvernement a également souligné que le renforcement de la coopération avec Washington était inévitable, mais qu’il fallait aussi maintenir la coopération économique avec Pékin. Il a ensuite précisé que l’alliance sud-coréano-américaine devait se concentrer avant tout sur la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne. Selon lui, Séoul continuera d’accroître son budget de défense pour une défense autonome, mais n’envisage ni l’armement nucléaire indépendant ni l’adhésion à l’Otan.Par ailleurs, à propos de la participation éventuelle du dirigeant nord-coréen au sommet de l’Apec ainsi qu’une rencontre avec Donald Trump, Kim Min-seok a estimé qu’elles étaient peu probables.