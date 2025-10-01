Négociations tarifaires : Séoul fait une nouvelle proposition à Washington

Photo : YONHAP News

Le Bureau présidentiel a annoncé, jeudi, que Séoul avait proposé à Washington une version modifiée de son plan de gestion du fonds d’investissement de 350 milliards de dollars aux Etats-Unis et attendait sa réponse.Sa porte-parole a ainsi confirmé les déclarations du directeur chargé des politiques de la présidence selon lesquelles il avait envoyé à la partie américaine une version modifiée du protocole d’accord. Elle a toutefois précisé que, comme les discussions étaient encore en cours, elle ne pouvait pas en donner les détails.D’autre part, selon Kang Yu-jung, le président de la République a de nouveau abordé, hier lors d’une réunion avec ses conseillers, l’assouplissement exceptionnel de la séparation des capitaux financiers et industriels dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA). Pour rappel, Lee Jae Myung l’avait évoqué, mercredi, lors de sa rencontre avec le PDG d’OpenAI, Sam Altman. Le chef d’Etat a également souligné que la discussion à ce sujet ne pouvait être envisagée que dans un domaine très limité.Par ailleurs, concernant l’arrestation par la police de l’ancienne présidente de la Commission coréenne des communications (KCC) pour violation de la loi électorale, la porte-parole a indiqué que, selon elle, Lee Jin-sook avait continué à ne pas répondre aux convocations, entraînant la délivrance d’un mandat d’arrêt.