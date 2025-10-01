Apec : les négociations commerciales Washington-Pékin pourraient progresser à Gyeongju

Photo : YONHAP News

Le secrétaire américain au Trésor a prévu, hier, que les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine pourraient trouver une percée à l’occasion de la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping lors du sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), à Gyeongju, en Corée du Sud.Dans une interview accordée à CNBC, Scott Bessent a également noté que le respect mutuel entre les deux dirigeants serait d’une grande aide pour les négociations à venir. Actuellement, les discussions commerciales sino-américaines sont dans l’impasse en raison de l’arrêt par Pékin de ses importations de soja américain. Quatre réunions ont eu lieu jusqu’à présent mais les échanges sont suspendus jusqu’au 10 novembre.Le secrétaire américain a critiqué Pékin pour cette interruption et a indiqué que des mesures de soutien aux agriculteurs américains seraient bientôt annoncées. Il a ajouté que d’autres pays pourraient remplacer l’empire du Milieu.