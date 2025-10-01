Aller au menu Aller à la page

Intérieur

Négociations tarifaires : 80 % des sud-Coréens jugent injuste la demande américaine des 350 milliards de dollars

Write: 2025-10-03 10:38:46Update: 2025-10-03 11:17:33

Photo : YONHAP News

Selon un sondage publié ce matin par Realmeter, 80,1 % des sud-Coréens considèrent que la demande américaine de payer en anticipation les 350 milliards de dollars d'investissements promis par Séoul à Washington est injuste.  

Cette réponse dépasse 70 % dans toutes les régions, atteignant 84 % dans celles de Daegu et Gyeongsang du Nord et 84,8 % dans la région de Gwangju et le Jeolla du Nord. Par tranche d’âge, plus de 60 % de chaque groupe considèrent la demande comme injuste. Ce taux est le plus élevé chez les quinquagénaires, avec 88,5 %.  

Concernant la position du gouvernement, un peu plus de six sondés sur dix jugent appropriée la stratégie consistant à refuser pour l’instant la demande américaine, tout en poursuivant les négociations. Parmi les stratégies, la « négociation conditionnelle » est la plus soutenue (33,7 %), suivie de la « position ferme » et de la « coopération internationale ».  

L’enquête a été menée les 1er et 2 octobre par téléphone. Son taux de confiance est de 95 % avec une marge d’erreur de ± 3,1 points.
