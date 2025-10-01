L’ambassadeur sud-coréen au Japon considère que la diplomatie pragmatique s’exprime le mieux dans les relations Séoul-Tokyo

Photo : YONHAP News

L’ambassadeur de Corée du Sud au Japon a déclaré que la diplomatie pragmatique, centrée sur l’intérêt national, mise en avant par le président Lee Jae Myung, s’incarne le mieux dans les relations Séoul-Tokyo. Lors d'une réception organisée hier dans la capitale nipponne célébrant à la fois le jour de la fondation de la Corée et la journée des forces armées, Lee Hyuk a cité comme exemple les échanges réguliers entre les deux dirigeants actuels.Le haut diplomate a souligné que la situation géopolitique, en plein bouleversement, oblige les deux pays voisins ainsi que leurs entreprises et leurs citoyens à coopérer plus largement que dans le passé. Il a ajouté que le respect mutuel est essentiel pour développer leur partenariat.Du côté japonais, le ministre de la Défense a affirmé vouloir renforcer davantage la collaboration militaire, rappelant sa rencontre le mois dernier à Séoul avec son homologue sud-coréen. Gen Nakatani a ensuite présenté un panneau sur lequel est écrit « Namsanjisu » en idéogramme chinois, qui exprime le vœu d’une longue vie. Signe de son souhait d’un lien solide entre les deux nations.Parmi les invités nippons de cet événement, figuraient le ministre des Affaires étrangères, Takeshi Iwaya, la ministre de l’Education, Toshiko Abe, ainsi que l’ancien ministre du Numérique,Taro Kono.