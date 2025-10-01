Manifestations anti-chinoises : Lee Jae Myung ordonne de les contrôler

Photo : YONHAP News

Des manifestations anti-chinoises ont récemment eu lieu dans plusieurs quartiers du centre de Séoul. Leur intensité a augmenté depuis la mise en place temporaire de l’entrée sans visa pour les groupes de touristes venus de l'empire du Milieu. Certaines ayant donné lieu à des propos haineux et menaçants.A ce sujet, le président de la République a indiqué, jeudi lors de la réunion avec ses conseillers, que de tels actes portaient atteinte à la dignité nationale et mettaient en danger la sécurité des touristes étrangers. Il a ainsi ordonné une surveillance stricte et la mise en place de mesures pour éradiquer la haine.D’autre part, le député Kim Tae-nyeon, du Minjoo, a présenté un amendement à la loi sur les rassemblements et manifestations afin d’interdire ceux visant à haïr un pays ou une ethnie spécifique. Le texte inclut également les insultes portant gravement atteinte à la dignité d’autrui parmi les cas de restriction.Par ailleurs, dans le contexte où de nouvelles manifestations sont prévues aujourd’hui dans la capitale, l’ambassade de Chine en Corée du Sud a demandé que la sécurité de ses ressortissants soit garantie.