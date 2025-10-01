Gaecheonjeol : le Premier ministre souligne l’esprit « Hongik Ingan »

Photo : YONHAP News

Aujourd'hui la Corée du Sud célèbre Gaecheonjeol, le jour de la fondation de la nation par le mythique Dangun en 2333 avant J.C. Lors d'une cérémonie organisée ce matin au Centre culturel Sejong à Séoul, le Premier ministre a rappelé que le peuple sud-coréen avait protégé la démocratie face aux tentatives d'insurrection, affirmant que les valeurs montrées incarnaient l’esprit fondateur du pays, « Hongik Ingan », qui invite chacun à contribuer à l’intérêt général de l’humanité.Kim Min-seok a expliqué que le gouvernement adoptait cet esprit comme base de sa vision : « un pays où les citoyens sont souverains et où le bonheur est partagé ». Il a ajouté que la tâche actuelle est de placer le peuple au cœur de la gestion politique.Le chef du gouvernement a également souligné qu'à une époque où le monde traversait de profonds bouleversements, tels que les crises climatiques, démographiques et les tensions géopolitiques, l'importance de la philosophie de « Hongik Ingan » n'avait jamais été aussi grande.Enfin, Kim Min-seok a promis l’unité et l’écoute, ainsi que l’équité et la confiance. Il a déclaré que l'exécutif chercherait à rassembler des opinions diverses, et créerait une communauté harmonieuse, au-delà des générations, des régions et des classes sociales.