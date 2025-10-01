Incendie au NIRS : le gouvernement profitera de Chuseok pour accélérer la remise en état

Photo : YONHAP News

Le gouvernement profitera des sept jours de vacances de Chuseok pour accélérer la restauration des systèmes gouvernementaux, affectés par l’incendie au Service national de ressources informationnelles (NIRS), à Daejeon.Lors d’une réunion du Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ), ce matin à Séoul, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité a déclaré que les autorités feraient en sorte que les services administratifs et la gestion de sécurité ne connaissent aucun dysfonctionnement pendant les congés du 3 au 9 octobre.Selon le CDSCHQ, environ 800 experts et fonctionnaires sont mobilisés pour l'opération de réparation. Des chercheurs et spécialistes du secteur privé participent également aux efforts, mais pour l’instant, seulement 17,8 % des systèmes ont été rétablis.De plus, la cellule centrale est en discussion avec la présidence et les autorités financières afin d’obtenir des fonds de réserve pour la remise en état du NIRS et le transfert des systèmes les plus touchés au centre de Daegu.Yoon Ho-joong a expliqué que la normalisation complète du réseau prendrait encore du temps, et que l'exécutif comptait mettre en place un dispositif de gestion spécifique pour les systèmes essentiels à la vie quotidienne des citoyens.Par ailleurs, un fonctionnaire chargé de la réparation de la panne, s’est suicidé ce matin au complexe gouvernemental de Sejong. Le ministère a présenté ses condoléances à ses proches, en déclarant qu'il ferait tout son possible pour gérer les conséquences de cet incident.