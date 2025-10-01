Lee Jae Myung réconforte les personnes d’origine nord-coréenne

Photo : YONHAP News

Le président de la République a rencontré, ce matin à l’Observatoire de la paix de Ganghwa, située près de la frontière intercoréenne, des personnes ayant dû quitter leur ville natale située au-delà du 38e parallèle, pendant la guerre de Corée.Lee Jae Myung a exprimé sa compassion pour leur nostalgie, en regardant ensemble vers le Nord, et a souhaité qu’ils passent des fêtes de Chuseok chaleureuses. Ses interlocuteurs ont, quant à eux, fait part de leurs vœux de pouvoir retrouver leur famille au Nord en effectuant des visites, de pouvoir échanger des lettres ou au moins vérifier si leurs proches sont en vie. Le chef de l’Etat leur a alors répondu qu’il souhaitait aussi que les tensions entre les deux Corées s’apaisent et qu’une ambiance de communication et d’échange se crée.Par ailleurs, Lee Jae Myung devrait profiter du reste des congés pour se reposer, tout en établissant ses orientations politiques d’ici la fin de l’année, notamment la réussite du sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec) prévu à la fin du mois à Gyeongju.