Donald Trump devrait se rendre au Japon avant l'Apec

Photo : KBS News

Le président américain devrait se rendre au Japon entre le 27 et le 29 octobre, juste avant sa participation au sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), prévu à Gyeongju, en Corée du Sud.Le Yomiuri Shimbun a rapporté, ce matin, que le sommet Washington-Tokyo est en cours de préparation pour le 28, citant plusieurs sources gouvernementales nipponnes. Le même jour, Donald Trump devrait également rencontrer les familles de civils japonais enlevés par Pyongyang.Toujours d’après le quotidien, à cette occasion, les deux pays devraient confirmer le renforcement du rôle dissuasif de leur alliance et discuter de leur réponse face à la Chine.A noter que le locataire de la Maison Blanche s'entretiendra avec un nouveau Premier ministre japonais. En effet, le Parti libéral-démocrate doit élire, demain, un nouveau président, qui succédera à Shigeru Ishiba autour du 15 octobre, lors d’une session parlementaire extraordinaire.