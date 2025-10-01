Yoon Suk Yeol et Kim Keon-hee passent Chuseok en prison

Photo : YONHAP News

L'ex-président destitué Yoon Suk Yeol et son épouse passent aujourd'hui la fête de Chuseok en prison. Faute de budget nécessaire, ils ne bénéficieront pas d'un repas spécial, qui n'est plus offert aux détenus depuis le début de l'année. En revanche, des gâteaux de riz blancs ou des fruits leur seront distribués grâce aux dons.De plus, durant les congés de la fête de la pleine lune et des moissons, toutes les visites des avocats aux centres de détention sont interdites. Ils ont néanmoins pu recevoir leurs proches le 4 octobre. Yoon Suk Yeol et Kim Keon-hee profiteront d'un exercice physique en plein air, respectivement le 7 et le 8 octobre.Inculpé pour insurrection à la suite de la tentative ratée de l'instauration de la loi martiale, l'ancien chef de l'Etat a été mis en détention en janvier dernier avant d'être remis en liberté en mars. Il a été de nouveau incarcéré en juillet après un nouveau mandat d'arrêt à son encontre. Quant à sa compagne, elle est poursuivie pour de nombreuses allégations, dont violation de la loi sur le financement politique et manipulation des cours boursiers.