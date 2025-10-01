Aller au menu Aller à la page

Intercoréen

Kim Jong-un menace la Corée du Sud lors d’une exposition d’armement

Write: 2025-10-06 11:25:13Update: 2025-10-06 11:34:56

Kim Jong-un menace la Corée du Sud lors d’une exposition d’armement

Photo : KCNA / Yonhap News

La Corée du Nord a organisé, pour la troisième année consécutive, une exposition consacrée à la défense, visant à démontrer ses avancées technologiques dans le domaine militaire. La KCNA a annoncé, dimanche, que l’exposition d’armes et d’équipements militaires intitulée « Développement de la défense 2025 » avait été inaugurée la veille à Pyongyang.

Parmi les pièces majeures présentées, figure un missile balistique à courte portée baptisé « Hwaseong-11 Ma », muni d’une ogive hypersonique en forme de planeur capable d’atteindre une vitesse d’au moins Mach 5, qui pourrait contourner le système de défense antimissile sud-coréen.

Des missiles de croisière supersoniques, destinés à équiper le nouveau destroyer « Choe Hyon » et qui ressemblent à des modèles russes, étaient également exposés. Pour la première fois, le missile balistique intercontinental « Hwasong-19 », capable de menacer le territoire américain, a été dévoilé au public.

Dans son discours, Kim Jong-un a critiqué la Corée du Sud et les Etats-Unis pour leurs exercices conjoints basés sur des directives liées aux opérations nucléaires, ainsi que leur renforcement de leurs capacités militaires. Il a affirmé que la Corée du Nord avait « assigné ses moyens spéciaux à des cibles clés », avant d’ajouter qu’« ils leur appartenaient de juger si le territoire sud-coréen est un endroit sûr ou non. »

A la suite de cette déclaration, Séoul a une nouvelle fois appelé Pyongyang à s’engager sur la voie du dialogue et de la coopération pour la paix et la stabilité dans le monde.
