Chuseok : début des embouteillages pour les retours

Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens, partis retrouver leurs familles à l'occasion de Chuseok, commencent à prendre le volant pour rentrer chez eux. De grands embouteillages sont attendus sur toutes les autoroutes du pays.Selon Korea Expressway Corporation, à 8h ce matin, dans les deux sens de circulations, le trajet Séoul-Busan prenait 6 heures et 50 minutes en voiture, celui Seoul-Gwangju 5 heures et 40 minutes et celui Seoul-Gangneung 3 heures.La société prévoit que la congestion, au départ de la capitale, atteindra son pic entre 15h et 16h avant de diminuer entre 23h et minuit. Dans le sens inverses, le pic sera atteint entre 16h et 17h et se résorber entre 1h et 2h demain.Environ 6,67 millions de véhicules circuleront sur le territoire national dont 490 000 de la zone métropolitaine vers les provinces et 480 000 dans la direction inverse.