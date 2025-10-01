Lee Jung-jae remporte le « Charlie Chaplin Award »

Photo : YONHAP News

Lee Jung-jae est devenu le premier sud-Coréen à remporter le « Charlie Chaplin Award », l'une des plus prestigieuses récompenses cinématographiques au monde. Son agence Artist Company a annoncé, samedi dernier, qu'il a été primé lors de la cérémonie des « Charlie Chaplin Awards Asia », tenue la veille à Singapour.Le Chaplin Award, décerné par le Film at Lincoln Center basé à New York, a été créé en 1972 pour commémorer le retour de Charlie Chaplin aux Etats-Unis après son exil. Le cinéaste mondialement connu est donc devenu le premier lauréat du prix, qui, depuis, récompense chaque année des personnalités ayant grandement contribué au septième art.En 2018, la catégorie Asie a été créé pour primer, entre autres, le réalisateur chinois Zhang Yimou et l'acteur hongkongais Tony Leung Chiu-wai.Lee Jung-jae a déclaré que c'était un immense honneur d'être récompensé au nom de Charlie Chaplin, qu'il respecte tant. Il s'est engagé à faire de son mieux en tant que membre de la communauté cinématographique asiatique, pour avoir une influence positive sur le monde du cinéma.L'acteur a acquis une renommée internationale grâce à la série « Squid Game » de Netflix. L'année dernière, il a joué dans la série originale « The Acolyte », issue de l'univers Star Wars, diffusée sur Disney+.