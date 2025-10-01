Chuseok : Lee Jae Myung promet de tout faire pour améliorer la vie des sud-Coréens

Photo : YONHAP News

A l'occasion de Chuseok, le président de la République a réaffirmé son engagement à œuvrer pour améliorer la vie des sud-Coréens.Dans un message posté sur les réseaux sociaux le 4 octobre et signé conjointement avec son épouse, Lee Jae Myung a d’abord exprimé sa compassion pour les difficultés quotidiennes rencontrées par le peuple, en cette période censée être un moment de prière pour la prospérité et d’espoir pour l’avenir.Le chef de l’Etat a ensuite reconnu la lourdeur de ses responsabilités envers les citoyens, tout en affirmant sa volonté de faire tout son possible pour alléger le poids qui pèse sur leurs épaules et rendre leur vie quotidienne plus prospère. Il s’est également engagé à ne ménager aucun effort pour que la Corée du Sud, y compris son industrie, retrouve une croissance et un élan vigoureux. Enfin, le président s’est dit convaincu de la force unie et de la volonté du peuple, qui permettront de surmonter toutes les difficultés.De son côté, la Première dame a souhaité que tous les foyers soient remplis de santé et de bonheur, comme cette lune pleine de lumière.