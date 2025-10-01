Apec : Donald Trump attendu le 29 octobre en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Selon certaines sources, le président américain pourrait se rendre en Corée du Sud le 29 octobre, après avoir participé au sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (Asean), qui s’ouvre le 26 octobre en Malaisie, puis effectué une visite au Japon. Son séjour devrait durer un ou deux jours, ce qui ne devrait pas lui permettre d'assister au sommet du Forum de coopération économique pour l’Asie-Pacifique (Apec), prévu les 31 octobre et 1er novembre à Gyeongju.De son côté, Lee Cheol-woo, gouverneur du Gyeongsang du Nord, où se trouve la ville hôte de l'Apec, a indiqué avoir obtenu la confirmation de la visite de Donald Trump du 29 au 30 octobre, par l’ambassadeur américain par intérim Joseph Yun.Durant son séjour, le locataire de la Maison Blanche devrait tenir un sommet bilatéral avec son homologue chinois, Xi Jinping. Il pourrait également s’entretenir avec le chef de l’Etat sud-coréen, Lee Jae Myung. En revanche, une rencontre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un semble désormais peu probable.