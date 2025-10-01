Séoul et Washington s’accordent sur la sensibilité du marché des changes sud-coréen

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis sont parvenus à un niveau significatif de consensus concernant, notamment, la sensibilité du marché des changes sud-coréen. C’est ce qu’a déclaré, ce matin à son retour de New York, le ministre de l’Industrie et du Commerce. Il s'était entretenu samedi avec le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, dans le cadre de la finalisation de l’accord commercial bilatéral conclu en juillet dernier.Kim Jeong-kwan a précisé que les deux parties s’étaient accordées sur le choc et l’impact que pourraient engendrer les investissements massifs de Séoul aux Etats-Unis sur le marché des changes sud-coréen. Il a ajouté que les discussions avaient notamment porté sur les intérêts nationaux vus du point de vue du peuple et du gouvernement, sur la stabilité des marchés, ainsi que sur l’importance des relations bilatérales.Le ministre a toutefois indiqué que les modalités concrètes de mise en œuvre des investissements concernés n’avaient pas été abordées et qu’elles feraient l’objet de nouveaux pourparlers destinés à aplanir les divergences à ce sujet. Il a ajouté qu’il retrouverait prochainement son homologue américain, probablement avant la tenue du sommet de l’Apec, prévu fin octobre à Gyeongju.A la suite de la rencontre entre les deux hommes, le Bureau présidentiel de Séoul a convoqué, dimanche, une réunion d’urgence des hauts responsables concernés, à laquelle Kim Jeong-kwan a participé en distanciel.