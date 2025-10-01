Séoul salue l’élection de Sanae Takaichi

Photo : KBS News

Séoul a réagi à l’élection de Sanae Takaichi en tant que prochaine Première ministre du Japon. Le gouvernement s'est dit prêt à communiquer étroitement avec le nouveau cabinet et à coopérer pour maintenir une dynamique positive dans les relations bilatérales.Un responsable du ministère des Affaires étrangères a déclaré, samedi, que la Corée du Sud et le Japon sont non seulement deux voisins partageant des positions similaires dans un contexte géopolitique en pleine mutation et dans l’ordre commercial, mais aussi partenaires de la coopération globale.Concernant les projets de communication entre les dirigeants coréen et japonais, il a espéré que, comme la diplomatie de la navette entre Séoul et Tokyo est rétablie, des échanges actifs avec la nouvelle Première ministre soient mis en place dès la formation du nouveau gouvernement nippon.Sanae Takaichi devrait officiellement entrer en fonction en tant que successeur de l’actuel Premier ministre, Shigeru Ishiba, après son élection par le Parlement, prévue aux alentours du 15 octobre.