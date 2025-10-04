La diplomatie pragmatique de Séoul repose sur l’alliance avec Washington

Photo : YONHAP News

La nouvelle ambassadrice sud-coréenne à Washington a affirmé que « l’alliance avec les Etats-Unis prend une place au fondement de la diplomatie pragmatique » de Lee Jae Myung, et promis de la rendre plus solide. Kang Kyung-wha a fait ces remarques hier à l’occasion de sa prise de fonction. Elle a alors précisé que, durant ces sept dernières décennies, le partenariat de défense mutuelle s’était transformé en alliance stratégique global tournée vers l’avenir et s’articulant autour de trois piliers : la sécurité nationale, l’économie et les technologies de pointe.L’ex-ministre des Affaires étrangères, en poste de 2017 à 2021, a indiqué que le gouvernement de Séoul est « celui de la souveraineté populaire, qui identifie le peuple comme souverain et accorde la priorité numéro un à la politique d’aide à sa vie, en se basant sur la démocratie, le bon sens et le pragmatisme ». Elle a ajouté que « cette ligne de conduite de l’Etat s’applique aussi à la diplomatie ».Kang Kyung-wha a également souligné que l’administration Lee réagirait rapidement et efficacement aux défis mondiaux complexes en plaçant l’intérêt national au coeur de sa politique étrangère. Elle s’est aussi engagée à travailler en étroite communication non seulement avec l’administration Trump, mais aussi avec le Congrès, les universitaires et les médias locaux, et à affermir la coopération avec la communauté sud-coréenne.