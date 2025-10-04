RM de BTS organisera une exposition spéciale avec le SFMOMA en 2026

Photo : YONHAP News

L’agence Big Hit Music a annoncé que RM, membre du groupe BTS, collaborera avec le musée d’Art moderne de San Francisco (SFMOMA) pour organiser une exposition spéciale intitulée « RM X SFMOMA ».D'octobre 2026 à février 2027, environ deux cents œuvres issues de la collection personnelle du chanteur ainsi que des fonds du SFMOMA seront présentées. L’ensemble inclut notamment des travaux majeurs de figures représentatives de l’art contemporain coréen, ainsi que des créations d’artistes reconnus sur la scène internationale.RM sera également commissaire de l'exposition. Dans un communiqué, il a indiqué que l'époque actuelle est définie par les frontières et a exprimé le souhait que cette initiative devienne un espace de réflexion sur les lignes de partage entre l’Orient et l’Occident, la Corée et les États-Unis, le moderne et le contemporain, l’individuel et l’universel.