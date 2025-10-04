Lee Jae Myung met en avant la gastronomie coréenne dans l’émission « Chef & My Fridge »

Photo : YONHAP News

A l’occasion de Chuseok, Lee Jae Myung et son épouse Kim Hye-kyung ont participé à l’émission spéciale de la chaîne JTBC « Chef & My Fridge ». Selon le Bureau présidentiel, l’enregistrement a eu lieu le 28 septembre dernier dans le but de promouvoir la cuisine coréenne à l’étranger.Lors de cette première apparition dans un programme de divertissement depuis son entrée en fonction, le chef de l'Etat a expliqué avoir accepté l'invitation dans le but de faire mieux connaître les traditions culinaires du pays au public international et de soutenir les exportations de produits alimentaires coréens. Il a souligné que le patrimoine culturel constitue un atout essentiel pour la Corée du Sud et que, si la K-pop et les séries télévisées occupent une place importante, la gastronomie en représente le véritable cœur.Le dirigeant sud-coréen a proposé aux chefs deux thèmes : « les plats traditionnels à faire découvrir au monde » et « les ingrédients à promouvoir, notamment le siraegi », un légume traditionnel séché. En conclusion de l’émission, il a adressé ses vœux aux téléspectateurs : « Puisse cette fête de Chuseok être l’occasion de se retrouver en famille et de partager de nouveaux espoirs. Et surtout, n’oubliez pas de savourer le siraegi, c’est un trésor de notre cuisine. »