Kim Jong-un souhaite un bon anniversaire à Vladimir Poutine

Photo : YONHAP News

Kim Jong-un a envoyé un message de félicitations à Vladimir Poutine à l'occasion de son anniversaire. Selon la KCNA, il y a salué « le leadership du président russe et son dévouement patriotique, qui ont permis à la fédération de Russie de s’imposer comme une puissance mondiale à la conduite de la formation d’un nouveau monde multipolaire ».Le dirigeant nord-coréen a également réitéré sa confiance envers l’alliance avec Moscou. Selon lui, les relations bilatérales, qui sont entrées dans un âge d’or, seront maintenues durablement en vertu de l’amitié et de la solidarité tissées avec son homologue et contribueront à l’établissement d’un ordre mondial juste et multipolaire. Cette phrase n’avait pas été utilisée dans le message envoyé l'an dernier à la même occasion.En rappelant sa rencontre avec Vladimir Poutine le mois dernier à Pékin, Kim Jong-un a une nouvelle fois promis son soutien total à la lutte du peuple russe pour sa souveraineté nationale, pour la conquête complète de son territoire et pour la protection de ses intérêts sécuritaires. Il a considéré cela comme un devoir fraternel et s'est dit rester toujours fidèle à l’application du traité entre les deux Etats.