Apec : 46 arrêts supplémentaires à la gare de Gyeongju

Photo : YONHAP News

A l’occasion du sommet du Forum de coopération économique pour l’Asie-Pacifique (Apec), le service du train à grande vitesse sud-coréen KTX à la gare de Gyeongju sera temporairement renforcé.Selon le ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports et la compagnie nationale des chemins de fer Korail, quarante-six arrêts supplémentaires seront ajoutés entre le 27 octobre et le 2 novembre, soit une hausse quotidienne de quatre à dix passages. Au total, la gare de Gyeongju comptera 360 arrêts pendant cette période, contre 314 en temps normal.D’après le comité d’organisation, environ 15 491 personnes devraient se rendre sur les sites de l’Apec en KTX entre le 24 octobre et le 3 novembre, soit près d’un millier de voyageurs supplémentaires par jour. Ces usagers emprunteront principalement les trains depuis l’aéroport international d’Incheon et d’autres grandes villes.En prévision du sommet, Korail a également achevé la rénovation des installations de la gare, notamment les portes automatiques, les sanitaires, les couloirs de circulation, ainsi que l’aménagement paysager et la réfection du parvis. Un porte-parole de la société a déclaré qu’elle fera tout son possible pour assurer le bon déroulement de l’événement et laisser une impression positive aux visiteurs venus du monde entier.