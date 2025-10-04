Les ETF liés à l’indice KOSPI ont offert un rendement 33 fois supérieur à celui des dépôts à terme

Photo : YONHAP News

Les fonds indiciels (ETF) adossés au KOSPI, l’indice de référence de la Bourse de Séoul, ont offert cette année aux investisseurs un rendement plus de trente fois supérieur à celui des dépôts à terme.Selon une analyse publiée aujourd’hui par Daishin Securities, maison de courtage sud-coréenne, les fonds répliquant le KOSPI 200 ont enregistré les meilleures performances parmi les principaux produits d’investissement depuis le début de l’année.Le KODEX 200, l’un des fonds emblématiques, est passé de 31 305 wons le 2 janvier à 48 135 wons le 1er octobre, soit une hausse de 53,76 %. Cette progression s’explique par la dynamique du KOSPI, qui a atteint à plusieurs reprises de nouveaux sommets historiques. Sur la même période, l’indice de référence a gagné 44,06 %. A titre de comparaison, le taux d’intérêt moyen des dépôts à un an proposés par les cinq principales banques locales s’élevait à 1,61 %.