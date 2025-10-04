Lee Jae Myung se dit prêt à tout pour améliorer la vie des sud-Coréens

Photo : YONHAP News

Le président de la République a renouvelé sa détermination à œuvrer pour améliorer la vie de ses concitoyens, en ne refusant aucune tâche, si cela est jugé utile en ce sens. Et ce même en prenant le risque de se sacrifier, d’être montré du doigt ou encore d’être accusé injustement. Lee Jae Myung en a fait part dans un message posté sur ses comptes Instagram et X, aujourd'hui. Un message interprété par les médias comme une volonté de mener les actions d’Etat uniquement pour rendre meilleur le quotidien du peuple sans se soucier de la philosophie politique des camps rivaux.Le chef de l’Etat aurait également voulu souligner à nouveau que son gouvernement ne renoncerait nullement aux intérêts nationaux lors des négociations commerciales avec l’administration Trump, bien qu’il soit prêt à toutes autres concessions.Lee Jae-myung aurait aussi exprimé son intention d’accepter les critiques sur sa récente participation, avec son épouse, à un programme culinaire de la chaîne JTBC. Le couple présidentiel y a été invité à l’occasion de Chuseok dans le cadre de la promotion de la K-food, selon le Bureau présidentiel. Mais la première formation de l’opposition lui a reproché de l’avoir enregistré, alors que les services administratifs restent toujours perturbés à la suite de l’incendie dans un important centre de données du gouvernement.L’occupant du Bureau de Yongsan a en outre répété « imprimer dans son esprit son devoir numéro un en tant que président, qui consiste à prendre soin scrupuleusement de chacun des sud-Coréens ». Il leur a une nouvelle fois souhaité un joyeux Chuseok avec ceux qui leur sont chers en se redonnant courage.