Acier : le nouveau plan protectionniste de l’UE menace les exportations sud-coréennes

Photo : YONHAP News

Après les Etats-Unis, c’est au tour de l’Union européenne (UE) de renforcer ses barrières douanières afin de protéger sa filière sidérurgique. La Commission européenne a annoncé, mardi, un relèvement de ses droits de douane à 50 % sur les aciers importés, contre 25 % auparavant.En outre, les quotas d’importation d’acier sans droits de douane seront limités à 18,3 millions de tonnes par an, soit une réduction de près de moitié par rapport au volume actuellement en vigueur. Ce nouveau plafond a été déterminé en tenant compte du niveau des importations en 2013, avant que le marché ne soit confronté à d’importantes surcapacités de production.Lors d’une conférence de presse, le commissaire européen au commerce, Maros Sefcovic, a indiqué que les quotas assignés pourraient varier d’un pays à l’autre et qu’ils dépendraient des résultats des négociations. Par ailleurs, la date d’entrée en vigueur du nouveau plan reste incertaine, compte tenu des procédures législatives nécessaires.Ces nouvelles mesures protectionnistes devraient impacter fortement l’industrie sidérurgique sud-coréenne, pour laquelle l’UE constitue le premier marché d’exportation. Selon les données de l’Association du commerce international de Corée (Kita), il représentait 4,48 milliards de dollars, dépassant celui américain,.Le ministère sud-coréen de l’Industrie et du Commerce a annoncé, mercredi, qu’il défendrait activement ses positions auprès de Bruxelles et mettrait en place des mesures de soutien à la filière nationale. Il organisera vendredi une réunion des acteurs publics et privés concernés afin de définir une stratégie face aux nouveaux dispositifs européens.