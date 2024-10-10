Indice WGBI : l’inclusion de la Corée du Sud confirmée pour avril 2026

Photo : KBS News

FTSE Russell a annoncé, mardi, que la Corée du Sud rejoindrait le World Government Bond Index (WGBI), un indice de référence majeur des marchés des obligations d’Etat, l'année prochaine. Le fournisseur mondial d’indices, basé à Londres, a ainsi confirmé sa décision prise à l’issue de son évaluation semestrielle précédente.En octobre 2024, l’institution britannique avait déjà annoncé l’inclusion du marché sud-coréen des obligations souveraines dans le WGBI à partir de novembre 2025, avant de la repousser à avril 2026 à la suite d’un nouvel examen réalisé en mars dernier. Malgré ce report, l’intégration de Séoul devrait s’achever en novembre 2026, comme prévu initialement, avec une augmentation progressive du taux d’inclusion chaque mois.FTSE Russell a indiqué qu’il continuerait de coopérer étroitement avec les investisseurs, les fournisseurs d’infrastructures de marché ainsi qu’avec les autorités sud-coréennes afin d’assurer une intégration sans accroc. Il a également précisé qu’il recueillerait les retours des participants au marché concernant le déroulement des préparatifs liés à ce changement.Le WGBI est l’un des trois principaux indices de référence du marché obligataire souverain mondial, aux côtés du Bloomberg Barclays Global Aggregate (BBGA) et du JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM).Selon le gouvernement sud-coréen, cette inclusion pourrait attirer au moins 56 milliards de dollars de capitaux étrangers sur le marché obligataire national.