Hausse de plus de 20 % des prix des denrées alimentaires en cinq ans

Photo : YONHAP News

Selon les données publiées aujourd’hui par l’Agence nationale des données et des statistiques, l’indice des prix à la consommation des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées a augmenté de 22,9 % en cinq ans. Ce chiffre est supérieur d’environ sept points à la hausse globale de l’indice des prix à la consommation, qui s’est établie à 16,2 % sur la même période.Les augmentations les plus marquées concernent les fruits (35,2 %) ainsi que les produits laitiers et les œufs (30,7 %). Le pain (38,5 %), les gâteaux (31,7 %), les gâteaux de riz (35,8 %) et les nouilles instantanées (25,3 %) ont eux aussi connu une nette progression, portant le niveau de la catégorie céréalière et boulangère à 28 % de plus qu’en 2020. Les confiseries, glaces et produits sucrés ont grimpé de 27,8 %. Enfin, d’autres denrées, telles que le piment en poudre ou le sésame, ainsi que les viandes, poissons et fruits de la mer, se sont également renchéris de plus de 20 %, bien qu’à un rythme légèrement inférieur à la moyenne du secteur.Les biens et services liés à la vie quotidienne se sont eux aussi accrus sensiblement. La restauration et l’hébergement affiche la plus forte évolution, atteignant 24,8 %, tandis que les services de restauration ont vu leurs prix s’accroître de 25,1 %. Cette évolution traduit la répercussion directe de la montée du coût des matières premières.