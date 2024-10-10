« KPop Demon Hunters » : la BO domine le Billboard Hot 100 et le Billboard 200

Photo : YONHAP News

La bande originale du film d'animation « KPop Demon Hunters » s’est hissée au sommet des deux principaux classements du magazine américain Billboard, le Hot 100 pour les singles et le Billboard 200 pour les albums.Selon le dernier palmarès publié hier, la chanson « Golden » a conservé la première place du Hot 100 pour la huitième semaine consécutive. Parallèlement, l’album OST complet a gagné une place dans le Billboard 200, atteignant pour la deuxième fois le trône. Ce même opus avait déjà dominé simultanément les deux charts le mois dernier.Outre « Golden », la bande originale de la production de Netflix a placé cette semaine huit titres dans le Hot 100. « Soda Pop » et « Your Idol » se sont classés respectivement aux 7e et 10e places. « How It’s Done » et « What It Sounds Like » ont occupé les 17e et 27e rangs, tandis que « Takedown » et « Free » ont pointé aux 30e et 31e positions. Enfin, la version de « Takedown » interprétée par Jeongyeon, Jihyo et Chaeyoung du groupe Twice s’est hissée à la 63e place.