Séoul-Pékin : entretien téléphonique entre les chefs de la diplomatie

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères s'est entretenu, mardi au téléphone, avec son homologue chinois au sujet des relations bilatérales et des questions d'intérêt commun, telles que la situation dans la péninsule coréenne.Selon le ministère sud-coréen, Cho Hyun et Wang Yi se sont engagés à œuvrer ensemble pour donner un nouvel élan aux relations entre les deux pays à l'occasion du sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), prévu les 31 octobre et 1er novembre à Gyeongju. Leurs discussions auraient également porté sur la visite du président chinois Xi Jinping en Corée du Sud à cette occasion, ainsi qu'une éventuelle rencontre avec Lee Jae Myung.Wang a par ailleurs évoqué les efforts de Pékin visant à promouvoir la paix et la stabilité dans la région. Cho a, pour sa part, invité son interlocuteur à poursuivre le dialogue afin que le développement des relations sud-coréano-chinoises contribue à la dénucléarisation et à l’instauration de la paix dans la péninsule.Cet entretien a eu lieu le jour même où la Corée du Nord a annoncé la visite du Premier ministre chinois, Li Qiang, numéro deux du pays, à Pyongyang, à l'occasion du 80e anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs nord-coréen.