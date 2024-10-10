Aller au menu Aller à la page

Intérieur

Incendie au NIRS : 165 systèmes gouvernementaux rétablis

Photo : YONHAP News

Alors que les dysfonctionnements persistent au sein des systèmes informatiques de l’administration à la suite de l’incendie survenu au Service national de ressources informationnelles (NIRS), le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité a annoncé que, ce mercredi à midi, 165 systèmes sur un total de 647 avaient été rétablis. Soit un taux de restauration de 25,5 %.

Celui-ci a également indiqué que le portail interne « Naru » du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme avait été remis en service aujourd’hui. Auparavant, plusieurs services avaient déjà été restaurés, notamment « Government For Business » relevant des PME et des Start-up, ainsi que le réseau Internet de travail « Harmony System » du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité.
