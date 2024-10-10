Aller au menu Aller à la page

Anniversaire du Parti des travailleurs : Li Qiang et Dmitri Medvedev seront aux côtés de Kim Jong-un à Pyongyang

Write: 2025-10-08 12:27:23Update: 2025-10-08 13:32:26

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord s’apprête à organiser un grand défilé militaire pour le 80e anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs. Prévue initialement le 10 octobre à Pyongyang, la parade pourrait toutefois être avancée au 9, en raison de la pluie. La présence de hauts responsables chinois et russes y est attendue.

L’événement devrait réaffirmer la coopération trilatérale, un mois après la cérémonie militaire tenue à Pékin pour le 80e anniversaire de la victoire sur le Japon. La Chine devrait être représentée par Li Qiang, le Premier ministre et numéro deux du régime, tandis que la Russie le serait par Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité et président du parti Russie unie, proche allié de Vladimir Poutine.

Kim Jong-un pour également adresser un message à Washington ou à Séoul et le nouveau missile balistique intercontinental (ICBM) Hwaseong-20 pourrait être dévoilé. Les observateurs s’interrogent enfin sur la présence de Kim Ju-ae, la fille du dirigeant nord-coréen, qui avait accompagné son père dans la capitale chinoise.
