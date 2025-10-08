Terrains : la part détenue par les étrangers augmente de 20%

Photo : YONHAP News

La part des terrains détenus par des étrangers en Corée du Sud a augmenté de 19,6% en quatre ans. Selon les données du ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports, communiqué ce matin par la députée du Parti du pouvoir du peuple (PPP) Kim Hee-jung, membre de la commission parlementaire du territoire et des transports, leur nombre est passé de 157 489 en 2020 à 188 466 en 2024.Par nationalité, les Américains en détenaient la plus grande superficie avec 143 millions de mètres carrés, tandis que les Chinois en possédaient le plus grand nombre.Cependant, le gouvernement s’efforce de limiter les achats à visée spéculative réalisés par des étrangers. Lors des enquêtes sur la spéculation immobilière, le ministère a détecté plus de 567 cas d’activités présumées illégales en 2022 et 528 en 2023, dont respectivement 314 et 211 cas auraient été commis par des ressortissants chinois.La députée Kim a souligné que la surveillance des transactions foncières étrangères devait être renforcée afin d’empêcher la Corée du Sud de devenir un terrain de jeu pour les capitaux spéculatifs étrangers.