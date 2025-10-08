Une sud-Coréenne à bord d’un bateau de la flottille pour Gaza arrêtée par Israël

Photo : YONHAP News

11 navires de la flottille humanitaire « Thousand Madleens To Gaza » ont été arraisonnés hier par l’armée israélienne, alors qu’ils faisaient route vers la Palestine. Une sud-Coréenne, du nom de Kim Ah-hyun, était à bord de l'un d'eux.Dans une conférence de presse, tenue plus tard dans la journée devant l’ambassade d’Israël à Séoul, une coalition des associations citoyennes sud-coréennes de solidarité avec la Palestine a appelé l’Etat hébreu à arrêter l’interception illégale de navires privés et à libérer immédiatement tous les activistes détenus. Elle a également dénoncé la violation du droit international et demandé au gouvernement et au Parlement sud-coréens de protester vivement contre ces atteintes répétées aux droits de l’Homme.Hier soir, le président Lee Jae Myung a ordonné de mobiliser tous les moyens diplomatiques pour faire relâcher rapidement la ressortissante et pour la rapatrier au plus vite.Un responsable du ministère des Affaires étrangères a annoncé que l'exécutif allait continuer de demander aux autorités locales de libérer la jeune femme dès que possible par le biais de son ambassade basée à Tel Aviv, et lui fournirait l'aide consulaire nécessaire.