Sidérurgie : un plan interministériel de développement bientôt dévoilé

Photo : YONHAP News

Le gouvernement publiera, dans le courant du mois, un plan d’action interministériel visant à développer la filière sidérurgique, en difficultés croissantes en raison de la hausse des droits de douane des Etats-Unis et de l’Union européenne. C’est ce qu’a annoncé, aujourd'hui, le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce lors d’un déplacement au port d’Incheon.Moon Shin-hak a rappelé que l’incertitude persistait dans le secteur en raison de l’augmentation des tarifs douaniers. Il a promis de continuer à explorer les moyens de résoudre les difficultés. Il peut s’agir par exemple de créer un programme de garanties d’exportation, en coopération avec les entreprises sidérurgistes, les institutions bancaires et les organismes gouvenementaux concernés. Les effets de soutien pourraient atteindre quelque 400 milliards de wons.A propos du plan interministériel, le haut responsable a indiqué qu’il comprendra entre autres des mesures destinées à faire face à la surproduction mondiale d’acier ou à des importations déloyales, ou encore à élargir le soutien aux investissements dans la transition vers une production bas carbone et à haute valeur ajoutée.Moon Shin-hak en a profité pour déclarer, qu’en dépit du durcissement des mesures douanières américaines, les exportations de l’ensemble des marchandises sud-coréennes maintiennent leur tendance haussière ces quatre derniers mois. Une embellie qu’il a tenu à attribuer aux efforts des entreprises pour diversifier les débouchés et pour améliorer la compétitivité de leurs produits.