Equateur : Séoul émet une alerte spéciale de voyage dans les régions intérieures

Photo : YONHAP News

Le ministère des Affaires étrangères a émis, hier, un « avertissement spécial de voyage » pour les régions intérieures de l’Equateur, en proie à des manifestations indigènes contre la suppression d’une subvention sur le diesel. Il avait déjà lancé une alerte de niveau 2 sur une échelle de quatre pour les îles Galapagos, celle de niveau 3 pour les provinces de Guayas, Azuay, Los Rios, Santa Elena, El Oro, Manabi et Esmeraldas.Les sud-Coréens sont conseillés d’annuler ou de repousser leurs déplacements prévus dans les régions pour lesquelles il a déclenché une mise en garde spéciale, sauf en cas d’activités indispensables, et ceux actuellement sur place de rester particulièrement vigilants pour leur sécurité. Même chose pour ceux qui envisagent de se rendre dans les provinces soumises à l’alerte de niveau 3.Depuis fin septembre, le pays d’Amérique du Sud fait face à des contestations accompagnées de blocages de routes dans plusieurs provinces, sous la direction de la plus grande organisation des peuples autochtones du pays (CONAIE). Le président, Daniel Noboa, est sorti indemne, mardi, d’une attaque visant le véhicule qui le transportait dans le sud du pays.