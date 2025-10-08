Incendie au NIRS : le taux de rétablissement atteint 27,2 %

Photo : YONHAP News

Ce jeudi matin, le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité a révisé le nombre total de systèmes administratifs affectés par l’incendie survenu il y a deux semaines au Service national de ressources informationnelles (NIRS), passant de 647 à 709. Désormais, 193 d’entre eux ont été rétablis, soit un taux de rétablissement de 27,2 %.Lors d'une réunion du Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ), le ministre a expliqué que cette révision était due à la remise en service du système de gestion interne « nTOPS » qui a permis de mieux connaître l'état général de la catastrophe. Pendant les congés de Chuseok, 54 ont été remis en service, dont celui des documents « On-nara » et le portail de dons « 1365 ».Yoon Ho-joong a également observé une minute de silence en hommage au fonctionnaire décédé alors qu’il participait à la réparation de la panne de réseau. Il a souligné qu'il prendrait des mesures pour surmonter les difficultés rencontrées par le personnel en charge de la restauration et mettrait en place un « système de rétablissement durable ».