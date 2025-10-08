Aller au menu Aller à la page

Jour du hangeul : Kim Min-seok entend promouvoir l’alphabet coréen lors de l’Apec

Write: 2025-10-09 13:16:20Update: 2025-10-09 14:18:54

Photo : KBS News

La Corée du Sud fête aujourd’hui l’anniversaire de l’alphabet coréen. A cette occasion, son Premier ministre a annoncé qu’il entendait promouvoir l’excellence du hangeul lors du sommet du Forum de coopération économique pour l’Asie-Pacifique (Apec).

Dans son discours prononcé ce matin lors de la cérémonie tenue au Centre culturel Sejong à Séoul, Kim Min-seok a annoncé que l’exécutif concentrait tous ses efforts sur la préparation finale du sommet et préparait divers programmes visant à faire connaître au monde l’excellence et la créativité de la culture coréenne, y compris le hangeul créé par le roi Sejong le Grand.

Le chef du gouvernement a ajouté que la construction des ressources linguistiques basées sur le coréen sera élargie afin de mener l’ère de l’intelligence artificielle. Il a également annoncé vouloir développer les Instituts Sejong pour permettre à un plus grand nombre de personnes dans le monde d’apprendre le coréen et soutenir la création, l’exposition et la promotion de produits utilisant le hangeul.
