Anniversaire du Parti des travailleurs : un défilé militaire attendu ce soir à Pyongyang

Photo : KBS News

La Corée du Nord doit fêter, demain, le 80e anniversaire de son Parti des travailleurs. Dans le cadre des festivités, le régime de Kim Jong-un devrait organiser, ce soir, un gigantesque défilé militaire destiné à faire la démonstration de sa puissance.L’armée sud-coréenne a récemment détecté les signes indiquant la préparation de l’événement mobilisant des dizaines de milliers de personnes.La parade aura lieu sur la place Kim Il-sung à Pyongyang en présence notamment du Premier ministre chinois, Li Qiang, et du vice-présent du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev. A cette occasion, les trois alliés doivent une nouvelle fois afficher leur solidarité, comme ils l’ont fait le mois dernier à Pékin. Leurs dirigeants s’y étaient réunis pour une parade commémorant la fin de la Seconde Guerre mondiale.