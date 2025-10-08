Anniversaire du Parti des travailleurs : Kim Jong-un promet un paradis socialiste

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord fête aujourd'hui le 80e anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs. Hier soir, une grande cérémonie de célébration s’est tenue au stade du 1er mai à Pyongyang, et Kim Jong-un a promis la construction d’un « paradis prospère ».Les festivités se sont ouvertes par un feu d’artifice, suivi d'une performance de gymnastique de masse et de spectacles artistiques intitulé « Vive le Parti des travailleurs ».Selon la KCNA, le dirigeant a déclaré que son pays faisait face avec la plus grande fermeté aux pressions politiques et militaires des nations hostiles. Pour lui, en tant que membre fidèle du camp socialiste et bastion de l’indépendance et de la justice, son autorité ne cesse de se renforcer sur la scène internationale.Kim III a souligné que si son régime poursuivait le combat avec la même ardeur pendant encore quelques années, il pourrait transformer visiblement la vie des habitants. Il s'est engagé à rendre la Corée du Nord plus prospère et plus belle pour en faire le paradis socialiste le plus rayonnant du monde.Parmi les invités figuraient notamment Li Qiang, Premier ministre chinois, To Lam, secrétaire général du Parti communiste vietnamien, ainsi que Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité et président du parti Russie unie, proche allié de Vladimir Poutine.La parade militaire, mobilisant des dizaines de milliers de personnes, devrait avoir lieu ce soir.