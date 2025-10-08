Flottile pour Gaza : l’activiste sud-coréenne emprisonnée dans un centre de détention israélien

Photo : YONHAP News

Les activistes arrêtés, mercredi par Israël, à bord des navires de la flottille humanitaire « Thousand Madleens To Gaza », ont été transférés à la prison de Ketziot. Parmi eux, une sud-Coréenne, du nom de Kim Ah-hyun. Un représentant de la coalition des associations citoyennes sud-coréennes de solidarité avec la Palestine a affirmé hier que l’Etat hébreu semblait les considérer comme terroristes.Le collectif de défense des droits humains Adalah, qui aide ces prisonniers, a lui aussi confirmé que la plupart des militants interpellés étaient emprisonnés dans l’établissement, situé dans le désert du Néguev au sud du pays, et connu pour « ses conditions de détention difficiles et ses mauvais traitements ». Là où avait été détenue la fameuse activiste suédoise, Greta Thunberg, arrêtée récemment à bord d’un navire d’une autre flottille pour Gaza, avant d’être expulsée.Après que Lee Jae Myung a ordonné mercredi de mobiliser tous les moyens diplomatiques pour faire relâcher rapidement la ressortissante sud-coréenne, la seconde vice-ministre des Affaires étrangères a rencontré hier le chargé d’affaires d’Israël à Séoul. Kim Jin-ah a alors demandé une coopération de l’Etat hébreu pour assurer la sécurité de la jeune femme de 27 ans et pour la libérer rapidement.