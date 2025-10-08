Kim Jong-un reçoit Li Qiang et To Lam

Photo : Xinhua / Yonhap News

Le dirigeant nord-coréen a reçu, hier, le Premier ministre chinois, en visite à Pyongyang pour assister à la cérémonie du 80e anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs. Selon la KCNA, ils ont discuté des moyens de renforcer l'amitié entre les deux pays, notamment à travers des échanges de haut niveau, une communication stratégique accrue et une collaboration dans divers domaines.Li Qiang a déclaré que les relations bilatérales entraient dans une nouvelle phase. De son côté, Kim Jong-un a affirmé qu'il œuvrerait à les dynamiser dans la lutte commune pour réaliser des tâches socialistes.Parallèlement, le secrétaire général du Parti communiste vietnamien, est arrivé à Pyongyang hier pour une visite d’Etat de trois jours. D’après l'Agence vietnamienne d'information (VNA), To Lam et Kim Jong-un sont convenus d’élever leurs relations à un niveau supérieur.Le dirigeant vietnamien a proposé de fortifier la coopération économique, indiquant que Hanoï était prêt à partager son expérience dans l’innovation et la gestion économiques, le commerce extérieur et le développement socio-économique. Son interlocuteur s'est montré favorable à cette proposition, et a suggéré que les organes du parti, les ministères et les gouvernements locaux des deux pays échangent des mesures concrètes afin de mettre en œuvre leurs accords.