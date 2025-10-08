BOK : les risques mondiaux s’accentuent avec le shutdown américain et les inquiétudes budgétaires

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) estime que les risques sur les marchés financiers mondiaux se sont accrus pendant les vacances de Chuseok, entre le 3 et le 9 octobre. En cause : le shutdown du gouvernement américain et l’instabilité financière des principaux pays.Lors d'une réunion tenue ce matin pour faire le point sur le marché, le vice-gouverneur de la banque centrale a souligné que plusieurs facteurs d'incertitude persistaient, tels que la politique douanière de l’administration Trump, la trajectoire de la baisse des taux de la Réserve fédérale et la solidité financière des grades économies. Ryoo Sang-dai a ajouté que la BOK surveillerait la situation de près, tout en restant vigilante.Durant les fêtes en Asie, des indicateurs du marché ont légèrement fluctué à la suite de la poursuite de la paralysie budgétaire des Etats-Unis, l’élection du nouveau chef du Parti libéral-démocrate au Japon et les turbulences politiques en France.Par ailleurs, Ryoo a salué la décision du fournisseur mondial d’indices FTSE Russell, qui a confirmé, le 8 octobre, l’inclusion des obligations d’Etat sud-coréennes dans le World Government Bond Index (WGBI). Selon lui, cette mesure améliorera la prévisibilité du marché et contribuera à soutenir la confiance des investisseurs.