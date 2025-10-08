Réserves de change : quatrième mois consécutifs de hausse

Photo : YONHAP News

Les réserves de change continuent d’augmenter depuis juin après avoir atteint, en mai, leur plus bas niveau en cinq ans. Leur montant s’est ainsi élevé à 422 milliards fin septembre, soit une hausse de 5,7 milliards en glissement mensuel. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui la Banque de Corée (BOK).Un responsable de l’institution explique cette embellie notamment par l'accroissement des recettes de la gestion de ces actifs et des dépôts en devises étrangères dans les établissements financiers.Dans le détail, les valeurs mobilières telles que les obligations émises par l'Etat ou des sociétés ont progressé de plus de 12 milliards, tandis que les droits de tirage spéciaux (DTS) au Fonds monétaire international (FMI) et les réserves en or sont restés au même niveau du mois précédent.La Corée du Sud détenait ainsi les dixièmes réserves en devises du monde, fin août. C’est la Chine qui dominait toujours le classement, avec 3 322 milliards de dollars, devant le Japon, la Suisse, l’Inde et la Russie.