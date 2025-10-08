« MU:DS » : les goodies du Musée national de Corée connaissent un succès fulgurant

Photo : YONHAP News

Alors que l’intérêt pour la culture traditionnelle coréenne ne cesse d'augmenter, les produits dérivés du musée national connaissent un grand succès. Selon la Fondation du musée national de Corée, de janvier à août 2025, les ventes des articles « MU:DS » ont déjà atteint 21,71 milliards de wons, soit 13,2 millions d'euros. C'est le meilleur résultat depuis la création de la fondation en 2004.Un responsable a expliqué que le chiffre d’affaires a plus que triplé entre 2016 et 2024, et qu'il devrait franchir le seuil des 30 milliards de wons à la fin de l'année.La marque MU:DS, contraction de « museum » et « goods », propose des produits inspirés des collections du Musée national de Corée et de ses antennes régionales, notamment la statue de Maitreya pensif et le grand encensoir en bronze doré du royaume de Baekje. Récemment, la popularité mondiale du film d'animation « KPop Demon Hunters » a contribué à renforcer la frénésie.Afin de mieux faire connaître la marque à l’international, la fondation prévoit d’ouvrir demain un espace de promotion permanent au Centre culturel coréen de Hong Kong. 74 articles y seront présentés, y compris des produits conçus pour commémorer le sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), qui se tiendra à la fin du mois à Gyeongju.