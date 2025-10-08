Incendie au NIRS : 30,2 % des systèmes affectés sont rétablis

Photo : YONHAP News

A 6h ce matin, 30,2 % des systèmes gouvernementaux affectés par l’incendie au Service national de ressources informationnelles (NIRS) à Daejeon ont été restaurés. Selon le Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ), 214 sur 709 fonctionnent à nouveau, dont le système d'administration immobilière (KRAS) du ministère du Territoire et des Transports.Le nettoyage de la 8e salle informatique du centre de Daejeon est terminé et elle sera remise en service dès demain. Concernant les salles n°7 et 7-1, dont le transfert vers le centre de Daegu avait été envisagé, le CDSCHQ a expliqué qu’il prendrait sa décision de façon flexible, et que si une restauration rapide est possible, les systèmes seront remis en service sur le site de Daejeon.Par ailleurs, le président de la République a visité ce matin le NIRS, afin de suivre l’avancée des travaux et remercier les employés mobilisés malgré les jours fériés. Bien qu’il soit actuellement en congé officiel, Lee Jae Myung s’est rendu sur place, un geste perçu comme la volonté de constater lui-même la progression du rétablissement, et d’encourager le personnel.