Manifestations haineuses : le ministre de l’Intérieur appelle la police à réagir avec rigueur

Write: 2025-10-10 13:34:54Update: 2025-10-10 14:09:27

Manifestations haineuses : le ministre de l’Intérieur appelle la police à réagir avec rigueur

Photo : YONHAP News

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a appelé à réagir avec fermeté face aux rassemblements haineux visant certains pays ou leurs ressortissants, notamment le mouvement anti-chinois. Ce matin, Yun Ho-Jung a soumis à la Commission nationale de la police une proposition pour une application plus stricte de la loi par les forces de l’ordre.

Cette décision intervient alors que les manifestations hostiles se multiplient, suscitant de l'inquiétude au sein des communautés étrangères. Le ministère a précisé que la poursuite de telles actions pourrait nuire non seulement à la sécurité de la société mais aussi aux relations diplomatiques.

Créée en 1991, la Commission nationale de la police relève du ministère de l'Intérieur et délibère sur les principales politiques en matière d’affaires policières, ainsi que sur les questions que le ministre juge importantes.
