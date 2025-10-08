Lee Jae Myung en pause pour se préparer aux dossiers importants

Photo : YONHAP News

Le président de la République fait le pont de Chuseok dans sa résidence officielle pour une « pause studieuse » d’environ dix jours jusqu’à dimanche. Au programme : la préparation des solutions aux dossiers chauds intérieurs et extérieurs.Tout au long de ses vacances, Lee Jae Myung a continué d’être tenu informé des affaires d’Etat, du déroulement des négociations commerciales avec les Etats-Unis ou encore de l’avancement du rétablissement des systèmes endommagés lors de l'important incendie au centre de données du gouvernement. Il a aussi effectué quelques déplacements sur le terrain.Le chef de l’Etat se consacre surtout à préparer le sommet du Forum de coopération économique pour l’Asie-Pacifique (Apec), prévu à Gyeongju dans trois semaines. Il prévoit, à cette occasion, un tête-à-tête avec Donald Trump, et veut en profiter pour finaliser les pourparlers tarifaires entre les deux pays, actuellement dans l’impasse. Dans le cadre des efforts en ce sens, le secrétaire général du Bureau de Yongsan, les deux autres principaux conseillers présidentiels, ainsi que les deux ministres concernés se sont retrouvés hier.La future Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, inquiète aussi la Corée du Sud. En cause, ses positions dures sur l’histoire militaire de l’archipel. Elle allait régulièrement se recueillir au sanctuaire controversé de Yaskuni, à Tokyo.Enfin, concernant Pyongyang, malgré la volonté d’apaisement que Lee Jae Myung continue d’afficher, Kim Jong-un continue d'enchaîner des propos menaçants envers Séoul.