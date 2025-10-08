Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

Economie

Acier : Séoul se prépare au plan de sauvetage de Bruxelles

Write: 2025-10-10 14:39:20Update: 2025-10-10 16:36:57

Acier : Séoul se prépare au plan de sauvetage de Bruxelles

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a convoqué, aujourd’hui, une réunion d’urgence face à la décision prise mardi par la Commission européenne de réduire les quotas d’importation d’acier sans droits de douane et de doubler la taxe sur les volumes excédentaires à 50 %.

Les sidérurgistes sud-coréens ont demandé à l’exécutif d’agir rapidement et fortement sur le plan protectionniste de Bruxelles, et de préparer des mesures visant à empêcher les importations déloyales conséquentes. Ils ont en outre appelé à l’élargissement du soutien à la transition vers une production bas carbone et à haute valeur ajoutée.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce envisage de mener des consultations bilatérales respectivement avec l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et l’Union européenne. D’autant que celle-ci a annoncé tenir compte du statut des pays signataires d'un accord de libre-échange avec elle, lors de l'attribution des quotas par pays.

Dans ce contexte, la Chine a annoncé qu’elle renforcerait ses contrôles sur les exportations de technologies liées aux terres rares. Séoul s’est aussitôt mis à analyser le contenu détaillé de ces nouvelles mesures, et leur impact sur les entreprises locales afin de minimiser les pertes que celles-ci pourront subir. 

En juillet 2024, les deux pays voisins ont lancé leur « Dialogue sur les contrôles d’exportation ». Un dispositif visant à partager les informations les concernant et à échanger sur les moyens de stabiliser les chaînes de l’approvisionnement industrielles. L’administration de Lee Jae Myung cherchera donc à s’en servir pour faciliter les importations de métaux stratégiques chinois, dont les terres rares.
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >